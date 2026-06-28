„Kann es kaum erwarten, wieder Gas zu geben“

Eine Sonderregel erlaubt jedoch ein drittes Jahr. „Ich peile den Gesamtsieg an. Dann wäre ich automatisch nicht mehr berechtigt, in der Academy zu bleiben.“ Und wie sehen die Zukunftspläne aus? „Dem Formelsport will ich auf jeden Fall erhalten bleiben. Konkrete Pläne habe ich aber noch nicht – ich lasse das alles ein bisschen auf mich zukommen.“