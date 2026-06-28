Im Visier des Drachen
Chinas eiskalter Plan für die globale Herrschaft
Peking zwischen Hightech-Euphorie und eiserner Kontrolle: Während humanoide Roboter den Kampfsport erlernen, zittern Chinas Milliardäre vor der Partei. Für Europa stellt sich in der Trump-Ära eine existenzielle Frage: Ist diese Supermacht der logische Partner oder die größte Bedrohung? Eine Spurensuche der „Krone“ in den Machtzentren Pekings.
Ein Roboter serviert Kaffee, andere tanzen, schütteln Hände. Anfang des Jahres liefen zwanzig Roboter den Peking-Halbmarathon. Noch war der Mensch schneller. Ein Kugelroboter erinnert an die Droiden aus Star Wars und soll Verbrecher fangen. Alles Dargebotene ist jedoch noch im Anfangsstadium.
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