Chinas eiskalter Plan für die globale Herrschaft

Peking zwischen Hightech-Euphorie und eiserner Kontrolle: Während humanoide Roboter den Kampfsport erlernen, zittern Chinas Milliardäre vor der Partei. Für Europa stellt sich in der Trump-Ära eine existenzielle Frage: Ist diese Supermacht der logische Partner oder die größte Bedrohung? Eine Spurensuche der „Krone“ in den Machtzentren Pekings.