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Russische Raffinerie nach Angriff in Flammen

Außenpolitik
28.06.2026 10:12
In Russland stand erneut eine Raffinerie in Flammen.
In Russland stand erneut eine Raffinerie in Flammen.(Bild: Krone-Collage/x.com/ZelenskyyUa)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem ukrainischen Angriff ist in Russland in der Nacht auf Sonntag eine Raffinerie in Flammen gestanden. Herabfallende Trümmer einer Drohne sollen das Feuer entfacht haben. Moskau hatte seinerseits in der Nacht Kiew angegriffen.

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Ukraine hatte die Raffinerie Slawjansk-na-Kubani in der russischen Region Krasnodar bereits mehrfach ins Visier genommen, wie ukrainische Medien berichteten. Die Einrichtung gilt als wichtiger Treibstofflieferant für das russische Militär und die besetzten Gebiete, wie „Kyiv Post“ berichtete. Auf Bildern in sozialen Medien ist der Großbrand in der Raffinerie zu sehen. 

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte Videos von der brennenden Raffinerie: 

Auch Privathäuser beschädigt
Die Raffinerie Slawjansk-na-Kubani gehört zu den größten im Süden Russlands und ist Teil des Konzerns Slawjansk EKO. Dort wird Flugbenzin, Motorenbenzin und Heizöl hergestellt. In derselben Region wurde nach Behördenangaben ein Mensch in der Ortschaft Trudobelikowski Chutor durch ukrainische Drohnen verletzt. Trümmerteile beschädigten demnach vier Privathäuser.

Explosionen in Kiew
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren in der Nacht mehrere Explosionen zu hören. Laut Militärverwaltungschef Timur Tkatschenko wurden mindestens zwei Personen verletzt. 

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Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde die Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen attackiert. Die Luftverteidigung war im Einsatz, Bürgermeister Vitali Klitschko rief auf Telegram die Einwohnerinnen und Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben.

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