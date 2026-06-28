Russische Raffinerie nach Angriff in Flammen

Ukraine hatte die Raffinerie Slawjansk-na-Kubani in der russischen Region Krasnodar bereits mehrfach ins Visier genommen, wie ukrainische Medien berichteten. Die Einrichtung gilt als wichtiger Treibstofflieferant für das russische Militär und die besetzten Gebiete, wie „Kyiv Post“ berichtete. Auf Bildern in sozialen Medien ist der Großbrand in der Raffinerie zu sehen.