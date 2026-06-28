Peter Alexander: In der Steiermark fand er Ruhe

Wenn an Peter Alexander erinnert wird, dann ist meist vom großen Entertainer die Rede, der mit unvergessenen Melodien und Konzerten, legendären Fernsehshows und Filmen längst Kultstatus hat. Doch fernab des Rampenlichts gab es in der Steiermark Orte, an denen der Superstar einfach nur Peter sein wollte – und konnte. Gemeinsam mit einer kleinen Runde begeisterter Fischer an der Mur, Raab und an beschaulichen Teichen rund um Graz. Im Murtal verbrachte der bekannte Künstler für viele Jahre seine Urlaubstage – mit Angelrute statt Mikrofon bei der Gastwirtschaft Tavolato in Weißkirchen.