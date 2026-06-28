Zoff in Schulen: Rauswurf löst noch kein Problem

Die gute Nachricht zum nahenden Schulschluss: Das heurige Schuljahr ist entgegen dem Bundestrend in Tirol etwas friedvoller verlaufen als das vorherige. Grund dafür könnte auch das Tiroler Suspendierungsmodell sein, das im neuen Schuljahr 2026/27 bundesweit zur Anwendung kommen soll.
Im laufenden Schuljahr 2025/26 wurden in Tirol Stand Mitte Juni 110 Suspendierungen sowie 93 schriftliche Verwarnungen verzeichnet. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2024/25 waren es insgesamt 160 Suspendierungen. Da das aktuelle Schuljahr nur noch wenige Wochen dauert, zeichnet sich nach derzeitigem Stand eine leichte Entspannung ab – nachdem die Zahlen zuvor jedoch jahrelang gestiegen waren.
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