Zoff in Schulen: Rauswurf löst noch kein Problem

Im laufenden Schuljahr 2025/26 wurden in Tirol Stand Mitte Juni 110 Suspendierungen sowie 93 schriftliche Verwarnungen verzeichnet. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2024/25 waren es insgesamt 160 Suspendierungen. Da das aktuelle Schuljahr nur noch wenige Wochen dauert, zeichnet sich nach derzeitigem Stand eine leichte Entspannung ab – nachdem die Zahlen zuvor jedoch jahrelang gestiegen waren.