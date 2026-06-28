„Krone“-Redakteurin in der Jury der Golden Globes

Die Golden Globes wurden 1944 erstmals vergeben und zeichnen jedes Jahr die besten Film- und Fernsehproduktionen aus. Es handelt sich um die zweitwichtigsten Branchenpreise nach den Oscars – die „Globes“ gelten daher auch als richtungsweisend für die Academy in Hollywood.

Die Jury besteht aus internationalen Journalisten, die einen Bewerbungsprozess durchlaufen müssen und bereits jetzt beginnen, die Anwärter auf die nächsten Awards zu sichten. Deren Verleihung findet dann am 10. Jänner 2027 in Los Angeles statt.