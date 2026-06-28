Kanada setzt auf seinen „bayrischen“ Anführer

Möglicher Davies-Einsatz nur ein Bluff?

Ob er den Bayern-Legionär, der sich im Champions-League-Halbfinale gegen Paris am Oberschenkel verletzt hatte und in der Vorrunde nur Zuseher war, als Bluff benutzt wie zuletzt gegen die Schweiz, will sich Marsch nicht entlocken lassen. Fraglich ist, wie fit das 25-jährige Aushängeschild des kanadischen Fußballs, das mit 15 Jahren und 212 Tagen als jüngster Spieler der kanadischen Historie für Vancouver sein Debüt gefeiert hatte, sein kann.