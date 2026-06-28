„Die Schönheit des Sports“: Auch Zlatan begeistert

Die Art und Weise, wie sich Österreichs FNationalmannschaft ins Sechzehntelfinale der WM gerettet hatte, hat auch Fußball-Legende Zlatan Ibrahimovic beeindruckt. „Das ist die Schönheit des Sports“, schwärmte der Schwede von der verrückten Nachspielzeit.
Nach 90 Minuten stand es zwischen Österreich und Algerien 2:2 – ein Ergebnis, mit dem sich beide Teams für das Sechzehntelfinale qualifizieren würden. Entsprechend wurde der Ball die letzten Minuten großteils nur noch herumgeschoben, ehe sich Riyad Mahrez in der 93. Minute noch einmal dazu entschied, draufzuheizen.
Tor! 3:2 für Algerien! Österreich vor dem WM-Aus! Als kaum jemand mehr an den Verbleib glaubte, geschah drei Minuten später doch noch die Sensation: Michael Gregoritscht köpfelte den Ball in den Strafraum, wo Sasa Kaljdzic das Leder in die Maschen lenkte – buchstäblich in letzter Sekunde.
Beide weiter
Mit dem 3:3 geht die WM-Reise für beide Teams weiter, während Algerien als Gruppendritter auf die Schweiz trifft, bekommt es die Rangnick-Truppe mit Europameister Spanien zu tun.
Selbst Ex-Superstar Ibrahimovic war ob des verrückten Ausgangs ganz baff. „Das ist die Schönheit des Sports, wenn solche Dinge passieren. Das ist das, was die Fans sehen wollen, auch wenn ich nicht glaube, dass die Teams das sehen wollen“, analysierte Zlatan in seiner Funktion als TV-Experte.
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