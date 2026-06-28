84-Jähriger trieb leblos im eigenen Schwimmteich

Tödlich hat die erhoffte Abkühlung für einen Pensionisten im hauseigenen Badeteich geendet. Der 84-Jährige war am Samstag in Golling (Niederösterreich) ins Wasser gegangen. Als seine Frau nach ihm schaute, trieb er leblos im Teich.
Das Drama spielte sich am Nachmittag ab. Der 84-Jährige wollte sich offenbar im Badeteich abkühlen und eine Runde schwimmen gehen. Wenig später machte die Ehefrau die schreckliche Entdeckung. Der Pensionist trieb mit dem Kopf unter Wasser im Teich.
Bekannte wählten Notruf
Die Frau verständigte daraufhin Bekannte, die im Nachbarhaus wohnen. Diese wiederum setzten die Rettungskette in Gang und wählten den Notruf.
Doch jede Hilfe sollte zu spät kommen: Der mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 mitfliegende Notarzt konnte nur mehr den Tod des 84-Jährigen feststellen.
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