Wann eine Nacht im Schlaflabor Sinn macht

„Für die nächtliche Untersuchung stehen heute verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung“, berichtet der Facharzt. Grundsätzlich kann die schlafmedizinische Abklärung sowohl ambulant (zu Hause) als auch stationär im Schlaflabor erfolgen. Welche Form gewählt wird, hängt von den Beschwerden und der Fragestellung ab.

Wann das „kleine“ Schlaflabor daheim ausreicht

Bei Verdacht auf Schlafapnoe (Symptome: Schnarchen, Atempausen, ausgeprägte Tagesmüdigkeit) reicht häufig bereits eine sogenannte Polygrafie aus, auch „kleines Schlaflabor“ genannt. Dafür erhält man in der Ordination des behandelnden Arztes ein kleines Gerät für zu Hause, dessen Sensoren eine Nacht lang die Atmung, den Sauerstoffgehalt im Blut, die Herzfrequenz und das Schnarchen erfassen bzw. messen.