Drittel Auslastung: So laufen die Frankfurt-Flüge

„Vorsichtig positiv“

„Unsere erste Bilanz ist vorsichtig positiv“, sagt Hartl. „Im Mai ist die Zahl der Passagiere im Vergleich zum April um rund zehn Prozent gestiegen, von 2028 auf 2224.“ Gleichzeitig sei die Kapazität von 6480 auf 7056 verfügbare Sitzplätze erhöht worden. Das bedeutet: Sowohl im April, dem ersten vollen Monat der Verbindung, als auch im Mai war die Strecke zwischen Linz und Frankfurt in Summe zu rund 31 Prozent ausgelastet, also zu etwas weniger als einem Drittel.