Präsident gibt auf dem Ring den Taxifahrer

Die Boxengasse am Red Bull Ring wird am Sonntag wieder zum Laufsteg. Die Königsklasse des Motorsports zieht Jahr ein, Jahr aus auch die Promis in ihren Bann. Da schlendert auch der mittlerweile 95-jährige Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone bei gefühlten 60 Grad in der prallen Sonne durch das Paddock. Genauso wie die Komiker Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Das deutsche TV-Kult-Duo, das mit Shows wie „Das Duell um die Welt“ die Massen unterhielt, genießt diesmal das Duell der schnellsten Boliden der Welt live.