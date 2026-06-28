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Promis in Spielberg

Präsident gibt auf dem Ring den Taxifahrer

Formel 1
28.06.2026 06:30
Hausherr Mark Mateschitz und Victoria Swarovski freuen sich auf viele Gäste
Hausherr Mark Mateschitz und Victoria Swarovski freuen sich auf viele Gäste(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Der Große Preis von Österreich zieht auch am Sonntag wieder etliche Prominente an wie ein Magnet. So trotzte selbst der 95-jährige Ex-Formel 1-Boss Bernie Ecclestone der brütenden Hitze, 99ers-Chef Herbert Jerich nahm das Steuer selbst in die Hand – und lernte von Toto Wolff.

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Die Boxengasse am Red Bull Ring wird am Sonntag wieder zum Laufsteg. Die Königsklasse des Motorsports zieht Jahr ein, Jahr aus auch die Promis in ihren Bann. Da schlendert auch der mittlerweile 95-jährige Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone bei gefühlten 60 Grad in der prallen Sonne durch das Paddock. Genauso wie die Komiker Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Das deutsche TV-Kult-Duo, das mit Shows wie „Das Duell um die Welt“ die Massen unterhielt, genießt diesmal das Duell der schnellsten Boliden der Welt live.

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