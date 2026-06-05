Was wirklich hinter dem nächtlichen Reden steckt

„Somniloquie ist meist harmlos, kann aber dennoch ein Warnzeichen sein“, erklärt Schlafmediziner Dr. Michael Saletu. Tatsächlich führen, Studien zufolge, bis zu zwei Drittel aller Menschen zumindest gelegentlich „nächtliche Selbstgespräche“. „Besonders häufig kommt das Phänomen bei Kindern vor. Das liegt daran, dass sich Gehirn und Schlaf noch entwickeln und die Übergänge zwischen den einzelnen Schlafphasen weniger stabil sind. Mit zunehmendem Alter nimmt das Reden im Schlaf meist deutlich ab.“