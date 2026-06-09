Neuer TV zur WM? Tappen Sie nicht in diese Fallen!

WM-Zeit ist TV-Kauf-Zeit – das versuchen uns zumindest die großen Elektronikhändler einzureden, für die solche sportlichen Großereignisse ein willkommener Geschäftsturbo sind. Einzelne Händler – krone.at berichtete – freuen sich durch die TV-Upgrades fußballbegeisterter Kundschaft über eine WM-bedingte Umsatzverdreifachung. Aber sind Angebote zur WM wirklich die ersehnten Schnäppchen? Bei näherer Betrachtung nicht, der ideale Kaufzeitpunkt ist nämlich ein ganz anderer …