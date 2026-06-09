Neuer TV zur WM? Tappen Sie nicht in diese Fallen!

Bei großen Sportwettbewerben, vor allem Fußball-Events, flattern Kunden verlässlich Angebote und Prospekte großer Elektronikhändler ins Haus, in denen vermeintliche TV-Schnäppchen angepriesen werden. Aber sind die Angebote rund um die bevorstehende Fußball-WM tatsächlich günstiger? Und welche Technik braucht man wirklich? Krone+ hat die Antworten.
WM-Zeit ist TV-Kauf-Zeit – das versuchen uns zumindest die großen Elektronikhändler einzureden, für die solche sportlichen Großereignisse ein willkommener Geschäftsturbo sind. Einzelne Händler – krone.at berichtete – freuen sich durch die TV-Upgrades fußballbegeisterter Kundschaft über eine WM-bedingte Umsatzverdreifachung. Aber sind Angebote zur WM wirklich die ersehnten Schnäppchen? Bei näherer Betrachtung nicht, der ideale Kaufzeitpunkt ist nämlich ein ganz anderer …
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