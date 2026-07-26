Heimsieg dank Belgien-Flair und einer Extra-Runde?

Zahlreiche internationale und heimische Rad-Talente fahren aktuell bei der 51. Oberösterreichische Versicherung Juniorenrundfahrt in Oberösterreich. Wo es nach der gestrigen spannenden 2. Etappe heute von Bad Wimsbach nach Strass um den Gesamtsieg geht – aus heimischer Sicht könnte es der erste seit 2017 sein.
„Wenn du um den Gesamtsieg mitfahren willst, darfst du auf den ersten zwei Etappen nicht viel liegen lassen“, wusste OÖ-Rad-Landestrainer Valentin Zeller vor dem Start der Juniorenrundfahrt. Was bei der zweiten Etappe auch alle Talente gemerkt haben! Nachdem vier Fahrer weggeradelt waren und 16 Kilometer vor dem Ziel in Eberstalzell rund 1:20 Minuten Vorsprung hatten, attackierte Mitfavorit Michael Hettegger aus dem Hauptfeld, der dann wie der ganze Tross mit nur acht Sekunden Rückstand ins Ziel kam, den Tagessieg holte sich der Niederländer Loek Hovers.
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