So lange hielt es Röhl beim Debüt auf der Bank

Trainer Danny Röhl feierte am Samstag eine erfolgreiche Premiere als Trainer des FC Red Bull Salzburg. Die „Krone“ war beim Debüt des Deutschen im Burgenland dabei und beobachtete den 37-Jährigen ganz genau. Aus gutem Grund war auch eine gewisse Anspannung bei Röhl zu spüren.
„Mach’ dir keine Sorgen, wir sind sehr gut vorbereitet.“ Co-Trainer Sascha Lense redete Bullen-Coach Danny Röhl vor seinem Debüt auf der Bank in Oberwart gut zu. Noch nie hatte der 37-Jährige das erste Pflichtspiel als Übungsleiter eines Klubs gewonnen ...
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