Messi-Überraschung – plötzlich flippen alle aus!

Eine Woche nach dem verlorenen WM-Finale hat sich Lionel Messi wieder der Öffentlichkeit präsentiert und dabei für strahlende Augen gesorgt. Mit seinem Überraschungsbesuch beim argentinischen Viertligaspiel zwischen Leones de Rosario und Central Cordoba (0:2) ließ er die Fans vor Freude ausflippen.
In seiner Heimat erholt sich Lionel Messi von der bitteren 0:1-Niederlage im WM-Finale gegen Spanien. Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft urlaubt mit seiner Ehefrau Antonela Roccuzzo und den drei gemeinsamen Kindern in einem Vorort seiner Geburtsstadt Rosario.
Seine Liebe zum Fußball ist offenbar so groß, dass er sich am Samstag das Viertligaspiel zwischen Leones de Rosario und Central Cordoba nicht entgehen ließ. Zur großen Überraschung und Freude der Fans – hier zu sehen:
Teamkarriere zu Ende?
Die Anhänger stellen sich aktuell die große Frage: Wird Messi weiter für die argentinische Fußball-Nationalmannschaft auflaufen – oder nicht? Nicht erst seit dem Endspiel wird über die sportliche Zukunft des 39-Jährigen spekuliert, der sich dazu selbst bisher noch nicht geäußert hat.
Teamkollege Leandro Paredes sprach nun von seinen Erfahrungen während der WM und ließ dabei vielleicht schon die Katze aus dem Sack. „Ich glaube, er hatte sich bereits entschieden, dass es sein letztes Spiel in der Nationalmannschaft sein würde“, meinte er über Messi.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.