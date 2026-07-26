Messi-Überraschung – plötzlich flippen alle aus!

Teamkarriere zu Ende?

Die Anhänger stellen sich aktuell die große Frage: Wird Messi weiter für die argentinische Fußball-Nationalmannschaft auflaufen – oder nicht? Nicht erst seit dem Endspiel wird über die sportliche Zukunft des 39-Jährigen spekuliert, der sich dazu selbst bisher noch nicht geäußert hat.