Influencerin blamiert sich mit Fake-Krankheit

„War irreführend“

Brisant: Walbrun erklärte in ihren Beiträgen, sie kenne die Diagnose bereits aus dem Medizinstudium. Später räumte sie einen Fehler ein. Der „Bild“ sagte sie: „Den konkreten Krankheitsbegriff habe ich nicht ausreichend überprüft und später so darüber gesprochen, als sei er mir aus dem Studium bekannt gewesen. Das war falsch und irreführend.“ Auf Instagram folgen ihr fast 300.000 Menschen.