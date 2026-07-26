Song genutzt: Katy Perry empört über Weißes Haus

Das Weiße Haus hat mit einem TikTok-Video, das mit Katy Perrys Song „Firework“ unterlegt war, den Superstar gegen sich aufgebracht. Die 41-Jährige zeigte sich „entsetzt“ und „wütend“ darüber, dass ihr Lied als Hintergrundmusik für Aufnahmen von Militärschlägen verwendet wurde.
Auf dem TikTok-Account des Weißen Hauses zeigt der Clip Aufnahmen einer Explosion unterlegt mit einer Sequenz des Popsongs. Dazu schrieb das Weiße Haus: „Der Iran ist gewarnt worden.“
„Hymne der Hoffnung“
Perry schrieb in ihrem X-Post (siehe unten) sie habe das Lied als Hymne der Hoffnung, Heilung und der inneren Stärke für Menschen, die ihre dunkelsten persönlichen Momente erleben, geschrieben. Es sei ein völliger Verrat an allem, wofür das Lied stehe, kritisierte sie das Vorgehen des Weißen Hauses.
Hier sehen Sie das beanstandete Video:
@whitehouse
Iran has been warned. 🎆♬ original sound - The White House
Weißes Haus verwendete auch Musik von Sabrina Carpenter
Die US-Regierung hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Kritik von Musikern auf sich gezogen, nachdem deren Musik für Social-Media-Clips genutzt worden war.
Katy Perrys Stellungnahme:
Im vergangenen Dezember hatte das Weiße Haus ein Video, in dem die Festnahme von Migranten gezeigt wird, mit einem Song von Sabrina Carpenter hinterlegt. Die Sängerin zeigte sich verärgert und bezeichnete den Clip als „bösartig und widerwärtig“.
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