Song genutzt: Katy Perry empört über Weißes Haus

„Hymne der Hoffnung“

Perry schrieb in ihrem X-Post (siehe unten) sie habe das Lied als Hymne der Hoffnung, Heilung und der inneren Stärke für Menschen, die ihre dunkelsten persönlichen Momente erleben, geschrieben. Es sei ein völliger Verrat an allem, wofür das Lied stehe, kritisierte sie das Vorgehen des Weißen Hauses.