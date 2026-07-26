Messi-Kollege regungslos: Rettungswagen am Platz

Schrecksekunde in der MLS: Beim 1:0-Erfolg von Lionel Messis Klub Inter Miami gegen Montreal blieb German Berterame nach einem Zweikampf regungslos liegen.
Montreals Efrain Morales war mit Berterame auf der Höhe des Elfmeterpunkts in der Luft zusammengestoßen. Berterame blieb benommen liegen.
Sofort kümmerten sich die Spieler beider Mannschaften um den Unglücksraben. Bange Momente, Stille im Stadion! Ein Rettungswagen fuhr auf den Platz und versorgte den Mexikaner. Wenig später wurde der 27-Jährige ins Krankenhaus gebracht.
„Wir wussten nicht, was wir tun sollen“
Berterame sei „in Ordnung und bei Bewusstsein“, gab Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos nach Schlusspfiff Entwarnung. Der Schock saß jedoch tief. „Wir wussten nicht, was wir tun sollen – es war eine sehr verzweifelte Situation.“
Das sportliche Geschehen rund um das Miami-Debüt von Casemiro geriet völlig in den Hintergrund. Superstar Lionel Messi, der sich nach der WM noch erholt, fehlte. Sein Kumpel Luis Suarez erzielte in der 81. Minute den Siegestreffer und hielt beim Jubeln das Trikot von Berterame in die Höhe.
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