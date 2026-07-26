Messi-Kollege regungslos: Rettungswagen am Platz

Das sportliche Geschehen rund um das Miami-Debüt von Casemiro geriet völlig in den Hintergrund. Superstar Lionel Messi, der sich nach der WM noch erholt, fehlte. Sein Kumpel Luis Suarez erzielte in der 81. Minute den Siegestreffer und hielt beim Jubeln das Trikot von Berterame in die Höhe.