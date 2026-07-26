So täuschen Hacker die Künstliche Intelligenz

„Das Ziel besteht darin, Sicherheitstools zu täuschen und sie dazu zu bringen, die E-Mail als harmlos einzustufen“, erklärt der Tiroler Klaus Gheri, Europachef von Barracuda Networks. Die Umgehungstaktik ist nicht neu und wurde bereits vor einigen Jahren entwickelt. „Techniken mit verstecktem Text erleben im KI-Zeitalter nun aber ein Comeback“, warnt Gheri.