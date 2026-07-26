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Neue Angriffswelle

So täuschen Hacker die Künstliche Intelligenz

Tirol
26.07.2026 07:00
Cybersicherheitsforscher schlagen Alarm: Eine neue Welle von Phishing-Angriffen zielt derzeit ...
Cybersicherheitsforscher schlagen Alarm: Eine neue Welle von Phishing-Angriffen zielt derzeit gezielt darauf ab, auf Künstliche Intelligenz-basierte Sicherheitsfilter zu umgehen.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Ein durchaus raffinierter Trick: Cyberkriminelle verstecken harmlose Texte in Phishing-Mails und überlisten damit moderne Sicherheitsfilter. Die Erfolgsquote der Angriffe ist enorm.

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Online-Betrüger haben eine Masche entdeckt, um selbst moderne KI-gestützte E-Mail-Schutzsysteme auszutricksen. Wie Forscher von Barracuda Networks, einem weltweit führenden Cybersicherheitsunternehmen mit Sitz in Innsbruck, herausgefunden haben, verstecken Angreifer zusammenhanglose und scheinbar harmlose Texte mit einer Schriftgröße von null in Phishing-Mails. Für Empfänger sind sie unsichtbar – die Sicherheitssoftware liest sie allerdings mit.

Versteckte Wörter als digitale Ablenkung
Der Trick, der als „Text Salting“ bekannten Methode: Zwischen verdächtige Formulierungen werden harmlose Wörter oder ganze Geschichten eingefügt. Statt „Ihr Passwort ist abgelaufen“ erkennt die Software etwa „Ihr Pass wort ist abgelaufen“. Gleichzeitig verwässern Begriffe wie „Welpe“, „Buch“ oder „Training“ den gefährlichen Inhalt und täuschen KI-Systeme.

Zitat Icon

Techniken mit verstecktem Text erleben im KI-Zeitalter nun ein Comeback.

Klaus Gheri, Europachef von Barracuda Networks

Bild: Barracuda Networks

„Das Ziel besteht darin, Sicherheitstools zu täuschen und sie dazu zu bringen, die E-Mail als harmlos einzustufen“, erklärt der Tiroler Klaus Gheri, Europachef von Barracuda Networks. Die Umgehungstaktik ist nicht neu und wurde bereits vor einigen Jahren entwickelt. „Techniken mit verstecktem Text erleben im KI-Zeitalter nun aber ein Comeback“, warnt Gheri.

Eine Million Angriffe seit April
Allein seit April entdeckten die Experten mehr als eine Million solcher Phishing-Angriffe. Mit Hilfe von KI können die Kriminellen zudem unzählige Textvarianten in kürzester Zeit erzeugen – jede Mail sieht anders aus und ist dadurch schwerer zu erkennen.

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Bei Barracuda rät man zu einem mehrstufigen Schutz, der neben Schlüsselwörtern auch Absender, Links, HTML-Struktur und das sichtbare Erscheinungsbild einer E-Mail prüft. Für Nutzer gilt weiterhin: Vorsicht bei Nachrichten mit Zeitdruck, angeblich ablaufenden Prämien oder unerwarteten Angeboten.

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