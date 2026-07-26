So täuschen Hacker die Künstliche Intelligenz

Ein durchaus raffinierter Trick: Cyberkriminelle verstecken harmlose Texte in Phishing-Mails und überlisten damit moderne Sicherheitsfilter. Die Erfolgsquote der Angriffe ist enorm.
Online-Betrüger haben eine Masche entdeckt, um selbst moderne KI-gestützte E-Mail-Schutzsysteme auszutricksen. Wie Forscher von Barracuda Networks, einem weltweit führenden Cybersicherheitsunternehmen mit Sitz in Innsbruck, herausgefunden haben, verstecken Angreifer zusammenhanglose und scheinbar harmlose Texte mit einer Schriftgröße von null in Phishing-Mails. Für Empfänger sind sie unsichtbar – die Sicherheitssoftware liest sie allerdings mit.
Versteckte Wörter als digitale Ablenkung
Der Trick, der als „Text Salting“ bekannten Methode: Zwischen verdächtige Formulierungen werden harmlose Wörter oder ganze Geschichten eingefügt. Statt „Ihr Passwort ist abgelaufen“ erkennt die Software etwa „Ihr Pass wort ist abgelaufen“. Gleichzeitig verwässern Begriffe wie „Welpe“, „Buch“ oder „Training“ den gefährlichen Inhalt und täuschen KI-Systeme.
Techniken mit verstecktem Text erleben im KI-Zeitalter nun ein Comeback.
Klaus Gheri, Europachef von Barracuda Networks
Bild: Barracuda Networks
„Das Ziel besteht darin, Sicherheitstools zu täuschen und sie dazu zu bringen, die E-Mail als harmlos einzustufen“, erklärt der Tiroler Klaus Gheri, Europachef von Barracuda Networks. Die Umgehungstaktik ist nicht neu und wurde bereits vor einigen Jahren entwickelt. „Techniken mit verstecktem Text erleben im KI-Zeitalter nun aber ein Comeback“, warnt Gheri.
Eine Million Angriffe seit April
Allein seit April entdeckten die Experten mehr als eine Million solcher Phishing-Angriffe. Mit Hilfe von KI können die Kriminellen zudem unzählige Textvarianten in kürzester Zeit erzeugen – jede Mail sieht anders aus und ist dadurch schwerer zu erkennen.
Bei Barracuda rät man zu einem mehrstufigen Schutz, der neben Schlüsselwörtern auch Absender, Links, HTML-Struktur und das sichtbare Erscheinungsbild einer E-Mail prüft. Für Nutzer gilt weiterhin: Vorsicht bei Nachrichten mit Zeitdruck, angeblich ablaufenden Prämien oder unerwarteten Angeboten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.