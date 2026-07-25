Bildschirmzeit: Wie gehen Sie zu Hause damit um?

Vorbildwirkung

Um die Situation für die Kleinsten einfacher zu gestalten, sollten die Erwachsenen sich selbst auch an der Nase nehmen und sich ihrer Vorbildwirkung bewusst sein. Kein Kind wird nachvollziehen können, warum es selbst nicht schauen darf, wenn die Eltern ihre Zeit doch auch ununterbrochen vor dem Handy verbringen.

Tipps für den Alltag

Gewisse Veränderungen des Familienalltags können sich laut den Forschenden vorteilhaft auswirken: Man sollte mehr Zeit im Freien und in der Natur verbringen, Essenszeiten zu medienfreien Zeiten umgestalten, vermehrt auf klassisches Spielzeug anstatt Technik setzen und echte Kontakte und reale Freundschaften fördern.