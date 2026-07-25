Bildschirmzeit: Wie gehen Sie zu Hause damit um?

Nach der umfassenden und systematischen Auswertung von Studien zur Bildschirmzeit für Babys schlagen Experten Alarm. Die Nutzung von Bildschirmen bei Kindern unter zwei Jahren sei mit langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität verbunden. Wie stehen Sie zu Handy, Tablet und Co. im Kinderzimmer?
Für viele ist es ein gewohntes Bild im Alltag: Man schlendert durch die Straßen und sieht bereits Kleinkinder im Kinderwagen, mit Smartphone oder Tablet in den Händen. Oft versuchen Eltern, sich dadurch eine kurze Verschnaufpause zu verschaffen, den Einkauf in Ruhe erledigen zu können oder das Kind beschäftigt zu halten, um mit den eigenen Aufgaben voranzukommen.
Vorbildwirkung
Um die Situation für die Kleinsten einfacher zu gestalten, sollten die Erwachsenen sich selbst auch an der Nase nehmen und sich ihrer Vorbildwirkung bewusst sein. Kein Kind wird nachvollziehen können, warum es selbst nicht schauen darf, wenn die Eltern ihre Zeit doch auch ununterbrochen vor dem Handy verbringen.
Tipps für den Alltag
Gewisse Veränderungen des Familienalltags können sich laut den Forschenden vorteilhaft auswirken: Man sollte mehr Zeit im Freien und in der Natur verbringen, Essenszeiten zu medienfreien Zeiten umgestalten, vermehrt auf klassisches Spielzeug anstatt Technik setzen und echte Kontakte und reale Freundschaften fördern.
Sie sind gefragt!
Wie haben Sie daheim die Bildschirmzeiten bei Ihren (Klein-)Kindern geregelt? Achten Sie speziell auf die Dauer der Nutzung oder haben Sie eher die Inhalte im Fokus? Gibt es fixe Zeiten? Welche Regelungen empfinden Sie in diesem Bereich als sinnvoll? Welche Tipps und Ideen haben Sie für angehende Eltern?
Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare!
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