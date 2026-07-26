16-Jähriger rast bei Probefahrt mit Mercedes davon

Der Mann hatte sich mit einem ihm unbekannten Interessenten zu einer Probefahrt verabredet. Der Unbekannte soll dabei angegeben haben, 19 Jahre alt zu sein. Nach einer kurzen gemeinsamen Fahrt stieg der Besitzer aus seinem Wagen. Genau diesen Moment soll der Unbekannte genutzt haben: Plötzlich gab er Gas und raste mit dem Auto davon.