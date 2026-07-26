16-Jähriger rast bei Probefahrt mit Mercedes davon

Eine Probefahrt mitten in der Nacht nahm in Wien eine überraschende Wendung: Gegen 1 Uhr früh traf sich ein 31-jähriger Autobesitzer mit einem Unbekannten, der sein Fahrzeug ausprobieren wollte. Nach einer kurzen gemeinsamen Fahrt stieg der Besitzer aus – und der Fremde aufs Gas ...
Eine Probefahrt am Samstag um 1 Uhr früh? Schon das war alles andere als alltäglich. Doch was danach geschah, dürfte der 31-jährige Fahrzeugbesitzer wohl trotzdem nicht erwartet haben.
Der Mann hatte sich mit einem ihm unbekannten Interessenten zu einer Probefahrt verabredet. Der Unbekannte soll dabei angegeben haben, 19 Jahre alt zu sein. Nach einer kurzen gemeinsamen Fahrt stieg der Besitzer aus seinem Wagen. Genau diesen Moment soll der Unbekannte genutzt haben: Plötzlich gab er Gas und raste mit dem Auto davon.
Erfolgreiche Fahndung in Floridsdorf
Der 31-Jährige verständigte sofort die Polizei. Eine Fahndung wurde eingeleitet – und schon bald konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf das Fahrzeug auf der Prager Straße anhalten. Am Steuer saß ein doch erst 16-jähriger rumänischer Staatsbürger. Eine gültige Lenkberechtigung besaß der Jugendliche nicht. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige schließlich auf freiem Fuß angezeigt. Das Auto konnte seinem Besitzer unbeschädigt zurückgegeben werden.
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