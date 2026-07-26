„Heimat gegen Angriffe aus Ost und West wappnen“

Heimat sei „zunächst einmal Gnade, sie ist ein Glück. Glück in der Geburtslotterie.“ Kein Mensch suche sich aus, „wo genau und bei wem er diesen Erdball betritt. So gesehen haben wir alle hier in der EU den Jackpot geknackt“, so Van der Bellen. Auch wenn der Weg zu einem freien und wohlhabenden Kontinent lang und blutig gewesen sei, hätte Europa erkannt, dass „wenn wir möchten, dass Hass, Mord und Vernichtung hier nie wieder geschehen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Wir müssen. Ob wir wollen oder nicht.“