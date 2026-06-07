Anpfiff fürs Geschäft: TV-Handel profitiert von WM

Die WM-Euphorie kurbelt Handel und Gastronomie an. Der Handelsverband rechnet österreichweit mit 200 Millionen Euro Mehreinnahmen. Bei Fernsehern wird der Absatz von vielen Geräten sogar verdreifacht. Wegen zu großer Nachfrage muss eine Rabattaktion in Klagenfurt sogar beendet werden.
Mit dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft am 11. Juni rechnen Handel und Gastronomie mit zusätzlichen Umsätzen. Bis 19. Juli ist auch Österreich im WM-Fieber. Der Handelsverband rechnet österreichweit mit 200 Millionen Euro Mehreinnahmen. Erstmals treten bei der WM in Amerika, Kanada und Mexiko 48 Mannschaften an, die FIFA rechnet mit fünf Milliarden Menschen vor den Bildschirmen. Trotz der geografischen Entfernung und der Zeitverschiebung ist die WM ein großer Wirtschaftsfaktor, kein anderer Sport löst in Österreich derart starke Emotionen aus wie Fußball.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.