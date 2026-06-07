Anpfiff fürs Geschäft: TV-Handel profitiert von WM

Mit dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft am 11. Juni rechnen Handel und Gastronomie mit zusätzlichen Umsätzen. Bis 19. Juli ist auch Österreich im WM-Fieber. Der Handelsverband rechnet österreichweit mit 200 Millionen Euro Mehreinnahmen. Erstmals treten bei der WM in Amerika, Kanada und Mexiko 48 Mannschaften an, die FIFA rechnet mit fünf Milliarden Menschen vor den Bildschirmen. Trotz der geografischen Entfernung und der Zeitverschiebung ist die WM ein großer Wirtschaftsfaktor, kein anderer Sport löst in Österreich derart starke Emotionen aus wie Fußball.