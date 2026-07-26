DHL fordert Zustellung zu zweit für schwere Pakete

Geht es nach dem deutschen Paketzusteller DHL, sollen schwere Pakete künftig nicht mehr einem einzelnen Boten überlassen werden. „Pakete, die schwerer sind als 23 Kilo, sollten nur noch von zwei Menschen zugestellt werden dürfen“, fordert DHL-Vorständin Nikola Hagleitner. Das sollte gesetzlich und für die ganze Branche verbindlich festgeschrieben werden.