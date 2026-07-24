Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert

Nach Angriff: Trump droht Houthis

Der jüngste Preissprung von rund zwölf Dollar ist aber vor allem auf eine neue Wende im Iran-Krieg zurückzuführen: In der Nacht auf Donnerstag griff die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz zwei saudische Öltanker im Roten Meer mit Raketen und Drohnen an. Sie hatten ihre „Blockade“ missachtet, die die Terrormiliz ausgerufen hatte. US-Präsident Donald Trump drohte Teheran und den Houthis mit „militärischer Bestrafung“ sollten sie erneut angreifen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas forderte die Miliz auf, ihre Drohungen zu beenden.