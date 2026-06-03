ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution

In Wien gastiert dieser Tage mit der ICRA der wichtigste Fachkongress für Automatisierung und Robotik: Rund 9000 KI-Forscher, Robotik-Ingenieure und -Unternehmer tummeln sich bis Ende der Woche am Messegelände, um ihre neuesten Projekte vorzustellen. Krone+ hat sich für Sie unter das ICRA-Publikum gemischt – und die Zukunft gesehen.
Messe Wien, Halle B: Der Ausstellungsbereich auf der Roboterkonferenz ICRA der internationalen Ingenieursvereinigung IEEE hat soeben seine Pforten geöffnet. Zu Tausenden strömen Fachleute aus aller Welt hinein, um sich die neuesten Errungenschaften aus der Welt der Robotik anzusehen. Wir sind mittendrin - und prompt erblicken wir auch schon den ersten Roboter namens Booster K1. Niedlich: Die Aussteller aus Peking haben den Robotern in Hobbitgröße Hüte aufgesetzt, lassen sie zu den Klängen von Michael Jackson tanzen und – siehe Video oben – Fußball spielen. Wir knien uns hin, um K1 zu fotografieren, als dieser mit Wucht den Fußball kickt, der zielsicher unsere Kamera trifft, die uns daraufhin fast aus der Hand fällt. Willkommen auf der ICRA – der wichtigsten Konferenz für Automatisierungstechnik und Robotik. Es wird nicht die einzige erstaunliche Begegnung bleiben.
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