Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rundgang mit Krone+

ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution

Digital
03.06.2026 17:34
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

In Wien gastiert dieser Tage mit der ICRA der wichtigste Fachkongress für Automatisierung und Robotik: Rund 9000 KI-Forscher, Robotik-Ingenieure und -Unternehmer tummeln sich bis Ende der Woche am Messegelände, um ihre neuesten Projekte vorzustellen. Krone+ hat sich für Sie unter das ICRA-Publikum gemischt – und die Zukunft gesehen.

0 Kommentare

Messe Wien, Halle B: Der Ausstellungsbereich auf der Roboterkonferenz ICRA der internationalen Ingenieursvereinigung IEEE hat soeben seine Pforten geöffnet. Zu Tausenden strömen Fachleute aus aller Welt hinein, um sich die neuesten Errungenschaften aus der Welt der Robotik anzusehen. Wir sind mittendrin - und prompt erblicken wir auch schon den ersten Roboter namens Booster K1. Niedlich: Die Aussteller aus Peking haben den Robotern in Hobbitgröße Hüte aufgesetzt, lassen sie zu den Klängen von Michael Jackson tanzen und – siehe Video oben – Fußball spielen. Wir knien uns hin, um K1 zu fotografieren, als dieser mit Wucht den Fußball kickt, der zielsicher unsere Kamera trifft, die uns daraufhin fast aus der Hand fällt. Willkommen auf der ICRA – der wichtigsten Konferenz für Automatisierungstechnik und Robotik. Es wird nicht die einzige erstaunliche Begegnung bleiben.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
03.06.2026 17:34
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Rundgang mit Krone+
ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution
Krone Plus Logo
Krone+ testet für Sie
Xiaomi 17T (Pro): Leica-Handy mit Schönheitsfehler
Krone Plus Logo
Mit Display & Rekorder
„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
Foto wird zu Minigame!
„Pictonico“: Das ist Nintendos neues Handyspiel
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
110.397 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
105.776 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
78.768 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1181 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1016 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Innenpolitik
Schon zwei Klagen gegen geplantes Kopftuchverbot
825 mal kommentiert
Mit dem nächsten Schuljahr tritt das Verbot in Kraft.
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Rundgang mit Krone+
ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution
Krone Plus Logo
Lohnt sich Aktienkauf?
SpaceX: Das müssen Sie über den Rekorddeal wissen
Jüngste Opfer waren 9
Mann wegen Missbrauchs von 361 Kindern angeklagt
Bei 67.000 US-Dollar
Bitcoin stabilisiert sich nach jüngstem Kursrutsch
Forscher haben Zweifel
Microsoft sorgt mit neuem Quanten-Chip für Skepsis

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf