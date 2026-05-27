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Prozess startet

Villach: Wenn der Terror mitten unter uns ist …

Kärnten
27.05.2026 07:00
Die Trauer nach dem tödlichen Anschlag von Villach war groß – ebenso der Zusammenhalt.
Die Trauer nach dem tödlichen Anschlag von Villach war groß – ebenso der Zusammenhalt.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Am Mittwoch startet am Klagenfurter Landesgericht der Prozess um den Terroranschlag von Villach, bei dem im Vorjahr sechs Menschen angegriffen wurden – ein 14-Jähriger wurde dabei getötet. Angeklagt ist ein Syrer, nur wenige Jahre älter als das Mordopfer und nach wie vor verblendeter IS-Sympathisant.

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84 Sekunden. So lange dauerte es, bis für viele Menschen nichts mehr so war wie zuvor. Denn in dieser kurzen Zeit wurden sechs Menschen Opfer eines terroristischen Angriffs, der schlimme Erinnerungen an den Anschlag von Wien weckte. Anders als in der Bundeshauptstadt überlebte der Villacher Angreifer – insgesamt verliefen zwischen der ersten Messerattacke und der Verhaftung sechs Minuten.

Heute sitzt der mittlerweile 24-Jährige dafür als verdächtiger Terrorist und Mörder auf der Anklagebank. Im Schwurgerichtssaal von Klagenfurt wurde sogar ein spezieller Glasverschlag errichtet, um ihn an den beiden geplanten Prozesstagen zu isolieren. Denn er gilt nach wie vor als gefährlich.

Deradikalisierungsversuche sind gescheitert, an seiner kruden IS-Ideologie dürfte sich auch in 15 Monaten streng überwachter Einzelhaft nichts geändert haben.

Ein Kerzenmeer am Anschlagsort
Ein Kerzenmeer am Anschlagsort(Bild: Katrin Fister)

Der Kurde hat laut Anklage am 15. Februar 2025 in Villach mit einem Tage zuvor gekauften Messer wahllos auf männliche Passanten eingestochen, ein 14-jähriger HTL-Schüler wurde das erste Opfer und starb, fünf weitere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Hätte nicht ein syrischer Essenslieferant, der „Held von Villach“, mutig eingegriffen, wäre das Töten vermutlich weitergegangen.

Denn das Ziel des binnen kurzer Zeit online radikalisierten Attentäters sei es gewesen, als Märtyrer zu sterben, Angst und Schrecken zu verbreiten, „die Zivilgesellschaft zu erschüttern“, wie es heißt. Das ist ihm nicht gelungen. „Wir sind Villach“ ist zum Synonym für Zusammenhalt, Gemeinschaft und Stärke geworden.

Strenge Sicherheitsauflagen
Um zu verhindern, dass der Angeklagte die auf zwei Tage anberaumte Verhandlung für IS-Propaganda nutzt, herrschen strenge Sicherheitsvorkehrungen – etwas absurd mutet allerdings ein spezielles Zeichenverbot an, auch alle elektronischen Geräte müssen abgegeben werden.

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Laut Justiz sei das aber notwendig, auch um die Anonymität aller Prozessteilnehmer – vor allem der Geschworenen und der Zeugen – zu garantieren. 150 Zuhörer, unter ihnen 27 Medienvertreter, werden erwartet, ohne lange zuvor ausgestellte Akkreditierung gibt es keinen Zutritt.

Pflichtverteidiger: „Wird wohl bei geständiger Verantwortung bleiben“
Was sie alle vom mutmaßlichen Terroristen zu hören bekommen werden? „Er hat sich grundsätzlich bereits vor der Polizei geständig verantwortet, dabei wird es wohl bleiben“, so Verfahrenshelfer Philipp Tschernitz, der den undankbaren und auch unbezahlten Job des Pflichtverteidigers übernehmen musste und diesen trotz vieler ungerechtfertigter Anfeindungen seit 15 Monaten ruhig und routiniert macht. Seine Aufgabe ist es, für ein faires Verfahren zu sorgen – nicht einfach in einer derart emotionalen Causa.

Am Tag vor dem Prozess hat er seinen Mandanten übrigens noch einmal in der Justizanstalt Klagenfurt besucht. Er sei in seiner Anwesenheit stets ruhig und einsilbig, antworte nur mit Ja und Nein: „Er ist sich bewusst, dass er Verantwortung übernehmen muss“, so Tschernitz. Auch das unfassbare Grinsen, das der junge Syrer bei seiner fotografisch festgehaltenen Verhaftung trug, habe er längst abgelegt – in der Erkenntnis, dass ihm im Falle der Verurteilung als Schwerverbrecher lebenslange und isolierte Haft droht.

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