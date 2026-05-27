Villach: Wenn der Terror mitten unter uns ist …

Pflichtverteidiger: „Wird wohl bei geständiger Verantwortung bleiben“

Was sie alle vom mutmaßlichen Terroristen zu hören bekommen werden? „Er hat sich grundsätzlich bereits vor der Polizei geständig verantwortet, dabei wird es wohl bleiben“, so Verfahrenshelfer Philipp Tschernitz, der den undankbaren und auch unbezahlten Job des Pflichtverteidigers übernehmen musste und diesen trotz vieler ungerechtfertigter Anfeindungen seit 15 Monaten ruhig und routiniert macht. Seine Aufgabe ist es, für ein faires Verfahren zu sorgen – nicht einfach in einer derart emotionalen Causa.