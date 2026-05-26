1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft

Kind für Missbrauch auch weitergegeben

Die Vergewaltigungen gingen über Jahre. Unfassbar: Der 54-Jährige gab das Kind auch zweimal an einen Fotografen weiter, der das Mädchen ebenfalls missbrauchte – und davon Nacktbilder machte, die der Angeklagte wiederum weitergab. Wenn Anong (Name von der Redaktion geändert) aus der Gewaltspirale ausbrechen wollte, drohte ihr der Vater damit, sie einfach im Stich zu lassen. Durch die emotionale Erpressung und aus Angst vor dem Alleinsein erduldete das Kind das Martyrium weiter.