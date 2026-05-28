Hoeneß sei Dank? Neue Bewegung im Laimer-Poker

Die Vertragsverhandlungen zwischen Konrad Laimer und dem FC Bayern München haben offenbar wieder Fahrt aufgenommen. Demnach soll vor allem Klub-Patron Uli Hoeneß maßgeblich daran beteiligt sein. Dabei war ausgerechnet er es, der mit seinem Maradona-Sager zunächst für Unmut gesorgt hatte.
Die Eiszeit zwischen Laimer und seinen Bayern ist offenbar vorbei. Wie deutsche Medien berichten, soll neuer Schwung in den zuletzt festgefahrenen Vertragspoker gekommen sein. Weiterhin sollen die Münchner daran interessiert sein, das Arbeitspapier des Österreichers, das im Sommer 2027 ausläuft, zu verlängern.
Allerdings sollen die Gehaltsvorstellungen zuletzt weit auseinandergelegen sein. Klub-Patron Uli Hoeneß erklärte schließlich öffentlich, dass der Österreicher keine übertriebenen Forderungen stellen solle: „Konny ist ein Spieler, den ich sehr liebe. Aber er ist eben nicht Maradona“ – und sorgte damit für Irritationen bei Laimer.
Hoeneß nennt Bayerns rote Linien
Ausgerechnet Hoeneß soll jetzt aber auch der Grund sein, warum die Verhandlungen im Hintergrund neuen Schwung erhalten haben. Der Patron soll sich aktiv in den Poker eingeschaltet haben, wie „Sport1“ berichtet. Dabei habe er der Berateragentur des ÖFB-Kickers auch die roten Linien der Münchner verdeutlicht.
Generell soll der respektvolle Austausch durchaus Wirkung gezeigt haben. Nach dem Pokalsieg der Bayern erklärte ein gut gelaunter Laimer: „Ich habe noch nie etwas gefordert“ und beteuerte, dass er sich mit Hoeneß schon immer gut verstanden habe.
Eine baldige Verlängerung des Vertrags scheint aktuell wieder in Reichweite zu sein. Man hat es offenbar geschafft, die Schmerzgrenzen für beide Seiten gut zu skizzieren. Und an einer weiteren Zusammenarbeit haben ohnehin Bayern und Laimer ein Interesse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.