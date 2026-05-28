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Trotz Maradona-Sager

Hoeneß sei Dank? Neue Bewegung im Laimer-Poker

Deutsche Bundesliga
28.05.2026 14:06
Bayern-Patron Uli Hoeneß (links) hat sich offenbar aktiv in die Vertragsverhandlungen mit Konrad ...
Bayern-Patron Uli Hoeneß (links) hat sich offenbar aktiv in die Vertragsverhandlungen mit Konrad Laimer eingeschaltet.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Vertragsverhandlungen zwischen Konrad Laimer und dem FC Bayern München haben offenbar wieder Fahrt aufgenommen. Demnach soll vor allem Klub-Patron Uli Hoeneß maßgeblich daran beteiligt sein. Dabei war ausgerechnet er es, der mit seinem Maradona-Sager zunächst für Unmut gesorgt hatte. 

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Die Eiszeit zwischen Laimer und seinen Bayern ist offenbar vorbei. Wie deutsche Medien berichten, soll neuer Schwung in den zuletzt festgefahrenen Vertragspoker gekommen sein. Weiterhin sollen die Münchner daran interessiert sein, das Arbeitspapier des Österreichers, das im Sommer 2027 ausläuft, zu verlängern. 

Allerdings sollen die Gehaltsvorstellungen zuletzt weit auseinandergelegen sein. Klub-Patron Uli Hoeneß erklärte schließlich öffentlich, dass der Österreicher keine übertriebenen Forderungen stellen solle: „Konny ist ein Spieler, den ich sehr liebe. Aber er ist eben nicht Maradona“ – und sorgte damit für Irritationen bei Laimer.  

Hoeneß nennt Bayerns rote Linien
Ausgerechnet Hoeneß soll jetzt aber auch der Grund sein, warum die Verhandlungen im Hintergrund neuen Schwung erhalten haben. Der Patron soll sich aktiv in den Poker eingeschaltet haben, wie „Sport1“ berichtet. Dabei habe er der Berateragentur des ÖFB-Kickers auch die roten Linien der Münchner verdeutlicht. 

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Generell soll der respektvolle Austausch durchaus Wirkung gezeigt haben. Nach dem Pokalsieg der Bayern erklärte ein gut gelaunter Laimer: „Ich habe noch nie etwas gefordert“ und beteuerte, dass er sich mit Hoeneß schon immer gut verstanden habe. 

Eine baldige Verlängerung des Vertrags scheint aktuell wieder in Reichweite zu sein. Man hat es offenbar geschafft, die Schmerzgrenzen für beide Seiten gut zu skizzieren. Und an einer weiteren Zusammenarbeit haben ohnehin Bayern und Laimer ein Interesse. 

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