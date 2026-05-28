Hoeneß sei Dank? Neue Bewegung im Laimer-Poker

Allerdings sollen die Gehaltsvorstellungen zuletzt weit auseinandergelegen sein. Klub-Patron Uli Hoeneß erklärte schließlich öffentlich, dass der Österreicher keine übertriebenen Forderungen stellen solle: „Konny ist ein Spieler, den ich sehr liebe. Aber er ist eben nicht Maradona“ – und sorgte damit für Irritationen bei Laimer.