Grabher gegen Anisimova ab ca. 13 Uhr LIVE

Zweite Runde bei den French Open in Paris: Julia Grabher trifft auf Amanda Anisimova. Mit sportkrone.at sind Sie ab ca. 13 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Grabher kann eigentlich unbelastet ins Match gehen, denn sie ist krasse Außenseiterin gegen die Weltranglistensechste aus den USA. Vielleicht gelingt es ihr, die Wimbledon- und US-Open-Finalistin des Vorjahres zu längeren Ballwechseln zu zwingen.
„Ich liebe es, Ballwechsel zu haben“, sagt Grabher, die in Runde eins gegen Rebecca Sramkova ihr vielleicht bisher bestes Majormatch gezeigt hat. „Anisimova ist eine sehr gute Spielerin. Ich freue mich mega auf die Möglichkeit und werde versuchen, mein Spiel zu spielen.“
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