Letzte Spuren von Meghan & Harry werden ausradiert

Man hoffe zudem, so das Gebäude danach für andere Mitglieder der Royal Family oder hochrangige Angestellte attraktiver zu machen. „Vielleicht findet jemand innerhalb des königlichen Haushalts Gefallen daran, wenn man alle Spuren von Harry und Meghan beseitigt und die Fläche wieder auf zwei Einheiten verteilt“, so ein Insider zur „Sun“.