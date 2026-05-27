AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf

Zum Einkaufen ins Ausland fahren, weil es dort billiger ist? Es könnte sich lohnen. Eine neue Preiserhebung der Arbeiterkammer Tirol zeigt: Der „Österreich-Aufschlag“ lebt weiter – und trifft Konsumenten mit voller Wucht. Ein und derselbe Artikel ist hierzulande im Schnitt um fast 26 Prozent teurer als in Deutschland.