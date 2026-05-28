Neue Wirkstoffe werden an KI-Maus getestet

Datengrundlage ist noch zu klein

Das KI-Instrument erlaube es, virtuell zu testen, welche Partikel sich für eine Aufgabe eignen, noch bevor sie hergestellt werden, wurde Wu in einem Communiqué der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) zitiert. Die Datengrundlage des Modells sei mit 18 Studien noch klein, räumte der Forscher Peter Wick ein. Es sei nun nötig, die virtuelle Maus mit weiteren Daten zu trainieren, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.