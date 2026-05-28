Weimann, Grgic und Antiste verlassen den SK Rapid

Umbruch in Hütteldorf! Während mit Tobias Børkeeiet, Janis Antiste, Andreas Weimann und Lukas Grgic vier Spieler den SK Rapid verlassen, kehren mit Dominic Vincze, Benjamin Böckle, Moritz Oswald und Andrija Radulović ebenfalls vier Spieler von ihren Leihstationen zurück.
„Nachdem der Vertrag von Tobias Børkeeiet nicht verlängert wurde, ist auch fixiert, dass Leihstürmer Janis Antiste nicht verpflichtet wird“, vermeldete Grün-Weiß am Donnerstag.
Routiniers sagen Adieu
Obendrein gaben die Hütteldorfer bekannt, dass die beiden Routiniers Lukas Grgic und Andreas Weimann den Verein verlassen werden. Letzterer war im vergangenen Sommer leihweise von Derby County gekommen.
Zurück von ihren Leihstation sind indes Dominic Vincze (Hartberg), Benjamin Böckle (WSG Tirol), Moritz Oswald (Altach) und Andrija Radulović (Hapoel Haifa).
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