Zusätzliche Mittel für mobile Pflegedienste

Große Entlastung für pflegende Angehörige

„Pflegende Angehörige leisten jeden Tag Enormes. Mit dem Ausbau mobiler Dienste schaffen wir konkrete Entlastung im Alltag und mehr Sicherheit für Familien“, so Schumann. Pflege beginne dort, wo Menschen ihr Leben führen – nämlich zu Hause. Mit dem Ausbau der mobilen Dienste können viele Pflegebedürftige möglichst lange daheim bleiben. 80 Prozent der Pflegearbeit wird von pflegenden Angehörigen geleistet.