Nach Drama: Jugendliche im künstlichen Tiefschlaf

Nach dem Suizidversuch einer Jugendlichen in Wien-Landstraße sitzt ein 20-Jähriger weiter in Haft. Der Mann zeigte sich laut Polizei geständig, das Seil für den Versuch besorgt zu haben. Die Jugendliche befindet sich derzeit im künstlichen Tiefschlaf.
Wie berichtet, hatten Einsatzkräfte der Polizei und Berufsrettung am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Wien-Landstraße eine Jugendliche reanimiert, nachdem eine aufmerksame Nachbarin Alarm geschlagen hatte. Die Jugendliche wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und liegt aktuell im künstlichen Tiefschlaf.
Ermittlungen laufen
Der ebenfalls vor Ort anwesende 20-Jährige aus Schweden wurde noch am Einsatzort festgenommen. Bei seiner Einvernahme gab der Mann laut Polizei zu, das Seil für den Suizidversuch besorgt zu haben.
Zuvor soll bereits ein anderer Versuch der Jugendlichen gescheitert sein. Den eigentlichen Suizidversuch habe die Jugendliche laut aktuellem Ermittlungsstand jedoch selbst durchgeführt.
Verdacht der Mitwirkung
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 20-Jährige wegen des Verdachts der Mitwirkung an der versuchten Selbsttötung in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen laufen weiter.
Berichte über (mögliche) Suizide können bei Personen, die sich in einer Krise befinden, die Situation verschlimmern. Österreichweit gibt es Anlaufstellen, die Rat und Unterstützung im Krisenfall anbieten.
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