Salzburger Rektoren fürchten Schlimmes für Unis

Es geht um viel: Bis zu einer Milliarde Euro könnte der Bund in der nächsten Periode von 2028 bis 2030 bei den Hochschulen sparen. Nach der Demo in Wien ist heute in Salzburg ein Protestzug für die Zukunft der Unis angesagt. Was zwei Salzburger Rektoren befürchten.
Die Stimmung ist gedrückt. Baulärm vor dem Rektorat von Bernhard Fügenschuh von der Uni Salzburg könnte zu sarkastischen Kommentaren hinreißen. Es wird am Uni-Standort investiert. Noch. Denn es soll in der nächsten Periode von 2028 bis 2030 bis zu einer Milliarde Euro gekürzt werden.
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