Segelflugzeug stürzte in Tirol ab: Einsatz läuft

Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Donnerstagnachmittag in Ehrwald im Tiroler Außerfern! Ein Segelflugzeug stürzte in der Mieminger Kette ab. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Eine Person dürfte sich in der Maschine befunden haben.
Wie die Leitstelle Tirol gegenüber der Tiroler „Krone“ bestätigt, kam es kurz nach 13 Uhr zu dem folgenschweren Unfall. In der Mieminger Kette stürzte ein Segelflugzeug ab. Die Maschine soll unterhalb des Breitenkopfs (2469 Meter), südlich über dem Gaistal, im Grenzgebiet zwischen Mieming und Ehrwald abgestürzt sein.
Einsatzkräfte bereits vor Ort
Der Einsatz läuft derzeit noch. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. In der Maschine dürfte sich vermutlich nur der Pilot befunden haben. Nähere Infos zum Unfallhergang sowie dem Gesundheitszustand des Piloten sind derzeit noch völlig unklar.
Zweiter Absturz binnen weniger Wochen
Erst Ende April kam es zu einem ähnlichen Fall im Tiroler Wipptal. Damals stürzte ein Segelflugzeug im alpinen Gelände bei Gries am Brenner ab. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Italienische Behörden schlugen Alarm, als die Maschine damals als vermisst gemeldet worden war. Die Vermutung lag nahe, dass das Flugzeug abgestürzt war. Die Suche gestaltete sich aufgrund des alpinen Geländes schwierig.
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