Warum die Pollenbelastung heuer so extrem ist

Seit 1980 messen wir für das Land Kärnten den Pollenflug. So viel kann man sagen: Heuer ist ein extremes Jahr! Eine so starke Pollenfreisetzung wie heuer war mir bis dato unbekannt“, ist Helmut Zwander erstaunt. Und er muss es wissen – der Leiter des Kärntner Pollenwarndienstes kennt sich bestens aus: „Wir hatten heuer starke Hasel- und Erlenblüten, danach eine kurze, aber extreme Birkenblüte und das, was wir jetzt überall sehen, das ist die Fichte.“