Warum die Pollenbelastung heuer so extrem ist

Die Luft wirkt zwar etwas gelblich, aber im Grunde harmlos – und sorgt trotzdem für teils heftige Beschwerden: Warum die Pollenbelastung in diesem Jahr explodiert, welche Rolle menschengemachte Umweltbelastungen dabei spielen und was Allergiker jetzt tun können, um ihre Symptome zu mindern.
Seit 1980 messen wir für das Land Kärnten den Pollenflug. So viel kann man sagen: Heuer ist ein extremes Jahr! Eine so starke Pollenfreisetzung wie heuer war mir bis dato unbekannt“, ist Helmut Zwander erstaunt. Und er muss es wissen – der Leiter des Kärntner Pollenwarndienstes kennt sich bestens aus: „Wir hatten heuer starke Hasel- und Erlenblüten, danach eine kurze, aber extreme Birkenblüte und das, was wir jetzt überall sehen, das ist die Fichte.“
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