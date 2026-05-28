Dua Lipa plant im Juni Luxushochzeit auf Sizilien

Dua Lipa und Callum Turner sollen ihre ursprünglich für September geplante Hochzeit überraschend vorgezogen haben. Italienischen Medienberichten zufolge soll die Trauung bereits am Wochenende vom 5. bis 7. Juni auf Sizilien stattfinden. Als möglicher Schauplatz der Feierlichkeiten gilt die barocke Villa Valguarnera in der Ortschaft Bagheria bei Palermo.