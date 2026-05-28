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Popstar sagt „Si“

Dua Lipa plant im Juni Luxushochzeit auf Sizilien

Society International
28.05.2026 13:11
Eine Hochzeit zwischen Luxus und Bikini: Dua Lipa will Anfang Juni in Palermo „Si“ zu Callum ...
Eine Hochzeit zwischen Luxus und Bikini: Dua Lipa will Anfang Juni in Palermo „Si“ zu Callum Turner sagen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dua Lipa und Callum Turner sollen ihre ursprünglich für September geplante Hochzeit überraschend vorgezogen haben. Italienischen Medienberichten zufolge soll die Trauung bereits am Wochenende vom 5. bis 7. Juni auf Sizilien stattfinden. Als möglicher Schauplatz der Feierlichkeiten gilt die barocke Villa Valguarnera in der Ortschaft Bagheria bei Palermo. 

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Berichten zufolge soll die Sängerin bereits in Palermo eingetroffen sein, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Begleitet werde sie unter anderem von der italienischen Modeschöpferin Donatella Versace, die das Hochzeitskleid entworfen hat.

Auch Elton John unter den Promi-Gästen
Als Unterkunft der Gäste gilt das Luxushotel Villa Igiea in Palermo, das für das Wochenende der Hochzeit bereits vollständig ausgebucht sein soll. Erwartet werden zahlreiche prominente Gäste, darunter Elton John, Mark Ronson, Charli XCX und Olivia Dean.

Callum Turner und Dua Lipa planen eine mehrtägige Hochzeit mit zahlreichen Promi-Gästen, die ...
Callum Turner und Dua Lipa planen eine mehrtägige Hochzeit mit zahlreichen Promi-Gästen, die entlang der sizilianischen Küste stattfinden soll.(Bild: AP/Willy Sanjuan)

Geplant sind angeblich mehrere Tage mit privaten Feiern, Bootsfahrten entlang der sizilianischen Küste und exklusiven Abendveranstaltungen. Auch Partys in Palermo seien geplant, darunter in der Galleria d‘Arte Moderna sowie im historischen Palazzo Gangi.

Organisiert wird das Event von der italienischen Weddingplanerin Alessandra Grillo, die bereits die Hochzeit der Modeinfluencerin Chiara Ferragni mit dem Rapper Fedez betreut hatte.

„Palermo in my heart“
Dua Lipa hatte Palermo bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit Turner besucht und Eindrücke ihres Aufenthalts in sozialen Netzwerken mit den Worten „Palermo in my heart“ geteilt. Die Beziehung des Paares war Anfang 2024 öffentlich geworden.

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Lipa wurde 1995 als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern in London geboren. 2022 bekam sie bereits die albanische Staatsbürgerschaft. Der 30-jährige Brite Turner wurde zuletzt als neuer James Bond gehandelt.

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