Lebensgefahr! Schweizer dürfen nicht Rad fahren

Eigentlich hatte das Schweizer Nationalteam bei der WM geplant, den Weg zum Trainingsplatz in San Diego jeweils mit dem Rad zu absolvieren. Das wurde den „Eidgenossen“ nun allerdings seitens der US-Behörden untersagt. Der Grund: giftige Klapperschlangen.
Wie die deutsche „Bild“-Zeitung schreibt, sollen sich auf dem Weg vom „Fairmont-Hotel“, in dem die Schweizer ihr Quartier beziehen, zur rund sieben Kilometer entfernten Jewish Academy Klapperschlangen befinden, deren Bisse durchaus tödlich sein können.
Anstatt Fahrräder zu benutzen, werden Gregor Kobel, Granit Xhaka und Co. also brav im Mannschaftsbus Platz nehmen müssen.
Der Kader der Schweizer:
Test gegen ÖFB-Gegner
Für die Schweizer steht am Sonntag noch ein Test gegen ÖFB-Gruppengegner Jordanien auf dem Programm, ehe es für unsere Nachbarn nach Kalifornien geht, wo sie am 6. Juni einen letzten Test gegen Australien bestreiten. Die WM beginnt für die Schweiz am 13. Juni mit dem Gruppenspiel gegen Katar. Anschließend treffen die „Eidgenossen“ auf Bosnien (18. Juni) und Gastgeber Kanada (24. Juni).
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