Lebensgefahr! Schweizer dürfen nicht Rad fahren

Test gegen ÖFB-Gegner

Für die Schweizer steht am Sonntag noch ein Test gegen ÖFB-Gruppengegner Jordanien auf dem Programm, ehe es für unsere Nachbarn nach Kalifornien geht, wo sie am 6. Juni einen letzten Test gegen Australien bestreiten. Die WM beginnt für die Schweiz am 13. Juni mit dem Gruppenspiel gegen Katar. Anschließend treffen die „Eidgenossen“ auf Bosnien (18. Juni) und Gastgeber Kanada (24. Juni).