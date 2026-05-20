Beim Wiener Opernsommer „Carmen“ erleben

Der Wiener Opernsommer, längst als fester Bestandteil des Wiener Kulturkalenders etabliert, kehrt im Juli zurück. Auf dem Programm steht mit Georges Bizets „Carmen“ eine der bekanntesten Opern. Mit der „Krone“ können Sie Tickets für das einzigartige Erlebnis vor dem Konzerthaus am Wiener Heumarkt erleben.
Nach der erfolgreichen Standortpremiere im Vorjahr wird das in Sevilla spielende Drama erneut am Wiener Heumarkt in Szene gesetzt. Für das Bühnenbild und Kostümdesign auf Wiens einziger Open-Air- Oper zeichnet erneut Manfred Waba verantwortlich, und er blickt mit großer Freude auf die Produktion:
„Carmens Musik ist einzigartig – und für einen Bühnenbildner bleibt jede Inszenierung dieser Oper eine besonders erfüllende Herausforderung.“
Manfred Waba
Einzigartiges Erlebnis
Was können die Besucher von Manfred Waba erwarten? Aufwendige Umbauten, großflächige Projektionen und dieses Mal wird die Bühne um eine weitere visuelle Ebene erweitert, indem mit Projektionen nicht nur das Konzerthaus, sondern auch die Bühne selbst bespielt wird. So entstehen vielschichtige Bildwelten, die das Publikum ins Geschehen einbinden.
Auch beim Betreten des Open-Air-Bereichs taucht das Publikum in die Welt von Carmen ein. Der Zuschauerraum und Catering-Bereich verwandelt sich in eine Stierkampfarena. So verbinden sich Bühne und Publikum zu einem Erlebnisraum, der bleibende Eindrücke hinterlässt.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost unter allen Ihren Lesern tolle und exklusive Preise anlässlich des Wiener Opernsommers. Wir verlosen jeweils 5x2 VIP-Plus-Tickets für die Aufführung von „Carmen“ am 7. Juni, 8. Juni und 9. Juni. Zudem erwartet alle Gewinner der VIP-Plus-Tickets am 7. Juni auch noch eine Übernachtung im DZ Hotel InterContinental inkl. Frühstück. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 29. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.