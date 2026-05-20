Beim Wiener Opernsommer „Carmen“ erleben

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ verlost unter allen Ihren Lesern tolle und exklusive Preise anlässlich des Wiener Opernsommers. Wir verlosen jeweils 5x2 VIP-Plus-Tickets für die Aufführung von „Carmen“ am 7. Juni, 8. Juni und 9. Juni. Zudem erwartet alle Gewinner der VIP-Plus-Tickets am 7. Juni auch noch eine Übernachtung im DZ Hotel InterContinental inkl. Frühstück. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 29. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.