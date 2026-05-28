„Tierschutzpfarre“ verbannt Enten aus ihrem Teich

„Meine Brüder Vöglein, gar sehr müsst ihr euren Schöpfer loben, der euch mit Federn bekleidet und die Flügel zum Fliegen gegeben hat“, heißt es in der berühmten Vogelpredigt des Heiligen Franz von Assisi oder Franziskus. Ausgerechnet in der Pfarre Hl. Franziskus, die dem im Jahr 1226 verstorbenen Schutzpatron der Tiere geweiht ist, herrscht jetzt Wirbel um Enten. Denn die sollen im Wasserbecken beim Pfarrzentrum in Wels-Laahen nicht erwünscht sein.