Polizei setzt unabsichtlich exotische Schlange aus

Exot verwechselt

Laut Schlangenexperte Werner Stangl aus der Steiermark handelt es sich nämlich um eine texanische Rattennatter. Bei uns kommt diese höchstens zu Hause bei Reptilienliebhabern vor – nicht aber in freier Wildbahn. Gefährlich für Menschen ist der Exot zwar nicht, für Ratten und Mäuse sieht es aber brenzlich aus. „Dabei handelt es sich um einen fatalen Fehler seitens des Tierheims“, erklärt Stangl. Schließlich seien die Augen bei Albinos rot und nicht schwarz. Und: Immerhin gäbe es auch andere weiße Schlangen, darunter giftige Tiere die durchaus eine Gefahr darstellen könnten.