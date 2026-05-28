Pädagogin kämpfte vier Jahre um Berufszulassung

Elementarpädagogin Valeria Ocana-Sandoval (63) aus Guatemala arbeitet seit einem Jahrzehnt in steirischen Kindergärten. Sie geht ihrem Job – in einer Branche mit Personalnot – mit Freude nach. 2022 hatte sie plötzlich Probleme mit ihrem Berufsbescheid. Ocana-Sandoval gab nicht auf.
Valeria liebt ihren Job. Die 63-jährige Elementarpädagogin hat ein Diplom aus ihrer Heimat Guatemala, danach schloss sie noch ein Bachelorstudium dazu in den USA ab, sammelte Jahre an Berufserfahrung. Als sie eine Jugendliebe wieder traf, zog es sie vor gut zehn Jahren nach Österreich. Hier arbeitete die Guatemaltekin als Pädagogin in steirischen Kindergärten. Zuletzt im Caritas-Marienkindergarten in Graz.
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