Pädagogin kämpfte vier Jahre um Berufszulassung

Valeria liebt ihren Job. Die 63-jährige Elementarpädagogin hat ein Diplom aus ihrer Heimat Guatemala, danach schloss sie noch ein Bachelorstudium dazu in den USA ab, sammelte Jahre an Berufserfahrung. Als sie eine Jugendliebe wieder traf, zog es sie vor gut zehn Jahren nach Österreich. Hier arbeitete die Guatemaltekin als Pädagogin in steirischen Kindergärten. Zuletzt im Caritas-Marienkindergarten in Graz.