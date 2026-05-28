Staualarm: Umplanen oder ignorieren?

Wie reagieren Sie im Vorfeld auf ein verstärktes Verkehrsaufkommen? Nutzen Sie aufgrund von Stauwarnungen auch mal die Öffis anstatt des Autos? Inwieweit passen Sie die Abfahrtszeit an? Ist es auch schon mal vorgekommen, dass Sie Ihre Pläne wegen der Ankündigungen komplett verworfen haben?