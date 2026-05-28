Staualarm: Umplanen oder ignorieren?

Am Samstag ist eine Totalsperre der Brennerautobahn geplant, das Verkehrschaos, insbesondere im Westen des Landes, ist somit vorprogrammiert. Doch wie reagieren die „Krone“-Leser auf derartige Staumeldungen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Wenn ein großer Teil der Strecke im Navi rot leuchtet, ist meist die Wahl einer Alternativroute eine zeitsparende Möglichkeit. Für manche kann es dennoch angenehmer sein, die ursprünglich geplante Route zu wählen und den stellenweisen Stau in Kauf zu nehmen.
Wie reagieren Sie im Vorfeld auf ein verstärktes Verkehrsaufkommen? Nutzen Sie aufgrund von Stauwarnungen auch mal die Öffis anstatt des Autos? Inwieweit passen Sie die Abfahrtszeit an? Ist es auch schon mal vorgekommen, dass Sie Ihre Pläne wegen der Ankündigungen komplett verworfen haben?
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