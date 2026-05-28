Mit Salzburger endete 35-jährige Durststrecke

Ganze 35 Jahre! So lange musste Universitatea Craiova auf einen Meistertitel warten. Der rumänische Erstligist holte 1991 den Teller und schaute danach mehr als drei Jahrzehnte der Konkurrenz beim Feiern zu. Dafür schlug der Rapid-Bezwinger der Conference League heuer gleich doppelt zu, holte Meisterschaft und Cup. „Ein absoluter Wahnsinn. Das hätte sich im November, als wir übernommen haben, keiner gedacht. Es ist extrem gut gelaufen für uns“, strahlt Markus Berger. Der Salzburger lieferte als Co-Trainer auch einen österreichischen Beitrag zum Erfolg im Südwesten Rumäniens.