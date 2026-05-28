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Meister in Rumänien

Mit Salzburger endete 35-jährige Durststrecke

Salzburg: Sport-Nachrichten
28.05.2026 06:30
Markus Berger feierte mit Universitatea Craiova den Meistertitel.
Markus Berger feierte mit Universitatea Craiova den Meistertitel.(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Universitatea Craiova ist zum ersten Mal seit 35 Jahren wieder rumänischer Meister geworden. Teil des Erfolgs war mit Co-Trainer Markus Berger ein Salzburger. In der fußballverrückten Stadt fühlt sich der 41-Jährige sehr wohl. Jetzt kann er in der Heimat Kraft für die neue Saison tanken – die Pause ist kurz.

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Ganze 35 Jahre! So lange musste Universitatea Craiova auf einen Meistertitel warten. Der rumänische Erstligist holte 1991 den Teller und schaute danach mehr als drei Jahrzehnte der Konkurrenz beim Feiern zu. Dafür schlug der Rapid-Bezwinger der Conference League heuer gleich doppelt zu, holte Meisterschaft und Cup. „Ein absoluter Wahnsinn. Das hätte sich im November, als wir übernommen haben, keiner gedacht. Es ist extrem gut gelaufen für uns“, strahlt Markus Berger. Der Salzburger lieferte als Co-Trainer auch einen österreichischen Beitrag zum Erfolg im Südwesten Rumäniens.

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