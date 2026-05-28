Vater ärgert sich nach Zahnarztbesuch der Tochter

Ein Mühlviertler Vater (46) ist erbost, weil sich die Zahnfüllungen für seine Tochter mit 165 Euro zu Buche schlugen - dabei war sie eigentlich bei einem Kassenarzt. Gesundheitskasse und Zahnärztekammer verweisen darauf, dass die aktuell eben so sei, aber es gebe konstruktive Gespräche.
„Wofür zahlen wir eigentlich ein?“, ist ein Vater (46) aus dem Mühlviertel sauer. In der Vorwoche war seine 16-jährige Tochter mit einer saftigen Rechnung von einem Zahnarztbesuch nachhause gekommen. Wohlfeile 165 Euro muss der 46-Jährige für zwei Füllungen bei dem Kassenarzt bezahlen.
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