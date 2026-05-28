Vater ärgert sich nach Zahnarztbesuch der Tochter

Ein Mühlviertler Vater (46) ist erbost, weil sich die Zahnfüllungen für seine Tochter mit 165 Euro zu Buche schlugen - dabei war sie eigentlich bei einem Kassenarzt. Gesundheitskasse und Zahnärztekammer verweisen darauf, dass die aktuell eben so sei, aber es gebe konstruktive Gespräche.